Copa América : Lionel Messi a une confiance totale en Dibu Martinez

Lionel Messi a pris la parole au micro d’ESPN avant la finale de la Copa America. Interrogé sur la question des tirs au but, la Pulga a exprimé sa confiance inébranlable envers son gardien, Emiliano Martinez. «Pour les tirs au but, même si l’on dit que c’est de la chance, avec Dibu (Martinez) ce n’est pas le cas. Il te garantit au moins un ou deux arrêts par séance et c’est un grand avantage.»

Véritable spécialiste dans l’exercice des tirs au but, Emiliano Martinez avait été le bourreau des Bleus en finale de la Coupe du monde 2022. En cas de nouvelle séance ce dimanche soir, face à la Colombie, l’Albiceleste pourra compter sur un Martinez en forme. Le gardien d’Aston Villa avait déjà sorti deux tirs au but lors de la séance en quart de finales face à l’Équateur.