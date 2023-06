Ligue 2 : la LFP dévoile le calendrier de la saison 2023-2024 sans Annecy

Après la Ligue 1, la Ligue de football professionnel a dévoilé ce jeudi le calendrier complet de la Ligue 2. Avec les relégations d’Ajaccio, Angers, Auxerre ou encore Troyes et les montées de Concarneau et Dunkerque, c’est donc 20 équipes qui participeront à cette saison 2023-2024. A noter que si Annecy s’est récemment annoncé en L2, le 17e de la dernière saison n’est pas présent dans les dates publiées par la LFP. Lors de la première journée, Dunkerque accueillera l’ESTAC, Sochaux, rétrogradé administrativement en National 1 mais bien présent dans le calendrier, recevra Guingamp alors que Rodez se déplacera sur la pelouse d’Ajaccio.

La suite après cette publicité

De son côté, Bordeaux - qui va donc passer une deuxième saison consécutive en L2 - défiera Pau. Pour le reste, quelques derbies avec le choc insulaire entre l’AC Ajaccio et le SC Bastia qui se tiendra lors de la 9e journée dans la ville de Napoléon, puis au cours de la 23e à Furiani. La rivalité normande entre Caen et Quevilly-Rouen se jouera, quant à elle, à d’Ornano pour le compte de la 14e journée, avant le retour à Diochon en J30. Enfin, la double confrontation entre Bordeaux et Rodez sera également observée de près (match aller en Gironde lors de la 12e journée et retour dans l’Aveyron à l’occasion de la 27e journée).

À lire

Lorient : Bordeaux et Metz sur Adrian Grbic