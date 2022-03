Ligue 1 : l'ESTAC glane trois importants face à Nantes pour sa course au maintien

Suite de la 28e journée de Ligue 1 avec le FC Nantes qui se déplaçait au stade de l'Aube pour y affronter l'ESTAC. Les Troyens, à deux points du barragiste Lorient avant la rencontre, étaient dans l'obligation de prendre des points importants pour la course au maintien. Face à eux, des Nantais en forme (6 matches sans défaite dont 4 victoires) qui avaient l'occasion de prendre provisoirement la 5e place, occupée pour le moment par Strasbourg.

La suite après cette publicité

Pour cette échéance, Bruno Irles faisait confiance à Mothiba et Chavalerin pour soutenir Ugbo en attaque. De son côté, Antoine Kombouaré préférait Moutoussamy et Appiah à Perreira de Sa et Corchia, titulaires de la victoire face à Montpellier. Dans une entame de match équilibrée, Nantes perdait Nicolas Pallois sur blessure, obligeant le technicien canaque à le sortir à la place de C. Traoré au premier quart d'heure de jeu. Ca commençait mal pour les Canaris...

L'ESTAC récompensée

Mais au fil de la rencontre, malgré le danger nantais (25e, 41e), les Aubois montraient plus de volonté offensive (31e, 34) et voyaient leurs efforts concrétisés juste avant la pause : sur un corner mal dégagé par les Nantais, Chavalerin tentait un centre bas et puissant dans la surface, repris par Ugbo au second poteau (1-0, 43e) pour son deuxième but en Ligue 1. Mothiba avait même l'occasion de doubler la mise dans le temps additionnel de la tête, juste au-dessus des cages de Lafont (45e +1).

Au retour des vestiaires, les visiteurs avaient à cœur de proposer un meilleur football, mettant le pied sur le ballon et essayant de dicter le tempo de la rencontre (plus de 60% de possession). Mais cette domination dans le jeu était stérile, puisque Troyes ne semblait pas en réel danger grâce un bloc défensif solide et conservait cet avantage jusqu'au coup de sifflet final. L'ESTAC gagne deux places au classement et se donne de l'air, Nantes manque l'opportunité d'intégrer le top 5 et reste 7e au classement.