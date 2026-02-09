Menu Rechercher
Fenerbahçe : N’Golo Kanté s’exprime après son premier match

Après plusieurs heures de flou et un imbroglio administratif, le feuilleton N’Golo Kanté a enfin trouvé son épilogue. Le milieu de terrain français de 34 ans a rejoint le club de Fenerbahçe, en Turquie, après deux ans et demi en Arabie saoudite. Ce lundi, le Champion du Monde 2018 a disputé ses premières minutes avec le club stambouliote.

Titularisé d’entrée dans le milieu de terrain avec son compatriote Mattéo Guendouzi, l’ex-Caennais a disputé 64 minutes et a participé à la victoire de sa nouvelle équipe contre Gençlerbirliği (3-1). « C’était une très bonne expérience. Les fans nous ont encouragés du début jusqu’à la fin du match. On est très heureux de partager cette victoire avec eux », a-t-il réagi en zone mixte.

