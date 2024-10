Arsenal : William Saliba prend cher en Angleterre

On connaissait le William Saliba taille patron, celui qui avait pris l’habitude d’anéantir les attaquants de Premier League avec une forme de plaisir sadique depuis deux ans, et on a eu hier son cousin, celui qui s’était déjà présenté, semble-t-il, lors du rassemblement des Bleus la semaine dernière. Coupable sur le but israélien il y a dix jours à Budapest (1-4), il avait été à la dérive quatre jours plus tard contre la Belgique, entre pertes de balles préjudiciables (dont celle amenant le penalty), fautes parfois naïves, et hors-jeu couverts à répétition. Hier, le meilleur défenseur de Premier League de ces derniers mois avait donc besoin de se remettre la tête à l’endroit, mais la mécanique s’est encore déréglée.

Titulaire contre Bournemouth (0-2), le Français a précipité la chute de son équipe en se faisant expulser après seulement 30 minutes de jeu. Une faute à 50 mètres de sa cage but pour couper l’action d’Evanilson, qui s’en allait défier Raya. Résultat pour les Gunners : deux buts encaissés en seconde période sous les coups de boutoir des Cherries et une absence pour Saliba contre Liverpool, le week-end prochain. «Le moteur de la Rolls-Royce a crashé», plaisantait le commentateur anglais Jon Champion hier. Pour Mikel Arteta, la pilule a forcément un peu plus piqué la glotte : «jouer 65 minutes à dix à ce niveau est une tâche impossible. C’est un accident, on a besoin d’être à 11 si nous voulons atteindre nos objectifs», déclarait-il, alors que trois de ses joueurs ont déjà été expulsés en Premier League cette saison (Rice et Trossard avant Saliba).

Saliba n’est pas épargné

«Le défenseur central a été expulsé pour la première fois de sa vie lorsque la VAR est intervenue. Une faute professionnelle… à la ligne médiane», écrit The Sun au sujet du Français. Si l’expulsion de Saliba a d’abord divisé sur les réseaux sociaux, l’ancien sélectionneur de l’Angleterre, Jamie Redknapp, a estimé sur Sky Sports qu’elle était bien méritée : «je veux dire… Il a quand même beaucoup de mètres à parcourir jusqu’à son but. Dès qu’il a fait la faute, je me suis dit : Saliba, tu vas avoir des ennuis. Il se trompe de côté. C’est l’un des défenseurs les plus rapides de la Premier League, il aurait pu revenir. S’il y a faute ? Mais absolument. » Même l’ancien Gunner, Theo Walcott, était de cet avis : «Pour moi, la décision est la bonne. C’est une action de but.»

De son côté, le Daily Mail a attribué la note de 4,5 à Saliba, avec une appréciation salée : «c’est une mauvaise décision de vouloir retenir Evanilson, que la VAR a d’ailleurs jugée, à juste titre, digne d’un carton rouge. Le contact était léger, mais le Français savait très bien ce qu’il faisait.» Goal est encore plus saignant avec une note de 3/10, la pire du côté d’Arsenal : «il a laissé Arsenal avec une montagne à gravir après son expulsion.» Football London écrit : «il a semblé paniquer et fait tomber Evanilson. S’il avait été plus tendre, il aurait pu s’en sortir, mais il n’y avait aucune subtilité dans le duel». Le Mirror explique que le Français a «rendu la tâche encore plus compliquée à son équipe», alors que The Evening Standard lui attribue la pire note de la rencontre : 4/10 : «expulsé après 30 minutes pour avoir fait chuter Evanilson. Mis en difficulté après une passe ratée de Leandro Trossard et une intervention ratée. L’arbitre lui a donné un carton jaune, mais la VAR a transformé le carton en rouge.» Saliba va vite devoir écarter les zones grises.