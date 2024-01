PSG : la punchline de Kylian Mbappé sur ses statistiques

Cette année encore, Kylian Mbappé n’est pas venu pour divertir les enfants. Auteur de 18 buts en Ligue 1 depuis août, l’international tricolore truste une fois de plus le classement des buteurs. En poursuivant sur cette lancée, le natif de Bondy terminerait la saison comme meilleur artificier du championnat pour la 6e fois consécutive. Une énorme performance qui semble tout sauf inaccessible pour le joueur. Dans un entretien accordé à Prime Video, Mbappé s’est exprimé sur sa dynamique du moment en mettant toutefois un peu de relief sur ses statistiques. Bien que son bilan à mi-saison puisse en faire pâlir d’envie plus d’un, il a estimé qu’il s’agissait du minimum syndical pour un joueur de sa trempe. Une sortie dont lui seul a le secret.

«On a fait la phase aller : 18 équipes, 17 Matches, 182 buts (en Ligue 1), 18 buts cette saison donc un par match, a-t-il analysé. Je suis déjà à plus d’un but par match cette année en championnat donc c’est, pour un joueur comme moi, la moindre des choses.» Et si le Français repoussait son propre record sur une saison avant le grand départ cet été ? Pour rappel, Mbappé avait trouvé le chemin des filets à 33 reprises en Ligue 1 lors de la saison 2018/2019.