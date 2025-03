PSG : les mots très forts de Jérémy Ménez sur Zlatan Ibrahimovic

Jeune retraité, Jérémy Ménez, aujourd’hui consultant sur DAZN, revient petit à petit sur le devant de la scène médiatique footballistique en France. Dans un grand entretien accordé à L’Equipe, l’ancien international français est rentré sur son aventure au Paris Saint-Germain (110 matchs, 18 buts). Il se rappelle des heures glorieuses et surtout de sa cohabitation avec Zlatan Ibrahimovic qu’il n’a pas hésité à encenser :

«Justement celle du PSG à cette époque. Ça jouait bien, on prenait du plaisir et on gagnait. Et puis Zlatan (Ibrahimovic) était un leader naturel très impressionnant. Quand un mec comme lui débarque, qui a été champion je ne sais pas combien de fois, forcément tu as envie de l’écouter. On s’entendait bien lui et moi, il me connaissait avant son arrivée à Paris (en 2012), car on s’était affrontés en Serie A (il a joué à l’AS Rome de 2008 à 2011). C’est d’ailleurs grâce à lui, et à Thiago (Silva), que je suis retourné ensuite en Italie, car ils avaient appelé (Adriano) Galliani (alors vice-président de l’AC Milan) pour le convaincre de me prendre (en 2014)».