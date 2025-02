Man City : Pep Guardiola admet ne plus avoir de solution

Jusqu’à la 86 minute, Manchester City tenait une victoire plutôt heureuse sur le Real Madrid en barrage aller de la Ligue des Champions. Les deux équipes ont eu leur temps fort, ont touché le montant (Vinicius, puis Aké) mais les Anglais avaient réussi à prendre les devants avec ce penalty d’Haaland. Problème, les erreurs successives d’Ederson sur l’égalisation de Brahim Diaz, puis de Kovacic et Lewis sur le but de la victoire de Bellingham ont coûté très cher et surtout une défaite 3-2. Ce nouveau revers, qui plus est en C1, fait mal à Pep Guardiola. A la Movistar, il confie ne plus savoir quoi faire pour permettre à soin équipe de s’en sortir.

«Cela m’est arrivé plusieurs fois, si quelque chose m’arrive plusieurs fois c’est parce que je n’arrive pas à trouver la solution, assure-t-il, encore prostré par le résultat. C’est l’année où Madrid est à son meilleur niveau, nous avions un bon résultat dans les dernières minutes et nous l’avons laissé filer. Quand nous avons pu créer et faire beaucoup plus, l’adversaire a renversé la situation et aujourd’hui nous n’avons rien lâché, on dirait qu’ils n’ont rien fait. Ils étaient meilleurs avec le ballon, nous étions un peu inquiets. Ce sont des choses qui nous sont arrivées plusieurs fois dans l’année. On va essayer, c’est dur mentalement, il nous reste des matchs difficiles et on va se déplacer à Madrid, on va essayer de s’adapter pour jouer un peu plus et se qualifier.»