AC Milan : Stefano Pioli prolongé !

C'est officiel ! Pendant de longs mois, on a parlé de l'Allemand Ralf Rangnick pour prendre les commandes de l'AC Milan en vue de la saison prochaine. Mais ce dernier devra attendre. Les Lombards ont effectivement officialisé la prolongation de Stefano Pioli, notamment suite aux bons résultats depuis la reprise du football outre-Alpes.

Le tacticien italien a ainsi signé un nouveau bail de deux saisons avec le club, étant donc lié à l'écurie milanaise jusqu'en 2022. « Je suis très heureux de cet accord. Stefano a prouvé qu'il était capable d'offrir cette vision du football que nous pensons et voulons pour notre club, un jeu enthousiasmant, moderne et passionné. Cette décision n'est pas fondée sur des victoires récentes, mais sur la manière dont Stefano a renforcé l'esprit d'équipe, son unité et la façon dont il a amélioré les performances individuelles des joueurs », a lancé Ivan Gazidis, patron du club.