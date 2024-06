Sergio Rico va quitter le PSG

Blessé gravement il y a plus d’un an suite à une chute à cheval, Sergio Rico n’avait pu honorer son retour à l’entraînement en fin de saison dernière. Le gardien du PSG a subi des examens médicaux qui se sont avérés rassurants ces dernières semaines, mais il devait attendre l’approbation des autorités françaises pour reprendre ses activités professionnelles. Un flou total pour le gardien de but espagnol, en fin de contrat avec le club de la capitale.

Et selon les informations de France Bleu, Sergio Rico ne sera pas conservé par le Paris Saint-Germain. Le gardien espagnol sera donc libre de tout contrat dans quelques heures. L’ex-portier de Séville avait subi un grave traumatisme crânien lors d’un accident survenu le 28 mai 2023 dans la région de Séville, en Espagne. Il avait été plongé dans un coma et avait passé 82 jours à l’hôpital.