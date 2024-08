Les grandes ambitions de Dani Olmo avec le Barça

Auteur d’un excellent Euro, où il a terminé meilleur buteur (trois buts), Dani Olmo a rejoint le FC Barcelone cet été, en provenance du RB Leipzig. Formé à la Masia, le milieu offensif espagnol souhaitait retourner en Espagne depuis plusieurs saisons. C’est désormais fait. Dans un entretien accordé à [Mundo Deportivo](https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20240830/1002306611/dani-olmo-he-venido-ganar-titulos.html), le joueur de 26 ans a confié toute son excitation à l’idée d’entamer un nouveau chapitre de sa carrière et de rivaliser avec les autres grands d’Europe.

« Le Barça est venu comme ça. La confiance que Deco (directeur sportif) m’a donnée dès le premier jour où nous nous sommes parlés. Il m’a également convaincu grâce à l’idée que Flick avait en tête et à la façon dont je m’inscrivais dans cette idée. En ce sens, j’ai également changé d’avis. Il est vrai que lors d’autres étés, lors d’autres périodes de transfert, il y avait eu des discussions, mais elles n’avaient jamais été aussi claires que cette fois-ci. Rivaliser avec les autres équipes européennes ? J’y crois totalement. C’est pour cela que je suis ici. La plupart d’entre nous viennent de l’équipe nationale (espagnole), de la génération qui a gagné le championnat d’Europe, la Ligue des nations et d’autres joueurs qui ne sont pas espagnols, mais qui sont aussi des joueurs de haut niveau. Je suis persuadé que nous serons là, en lice dans toutes les compétitions. L’objectif est de gagner. Il faut y aller petit à petit. Ce qui est clair pour moi, c’est que nous avons l’équipe pour rivaliser et pour être là jusqu’à la fin. J’en suis convaincu à 100 % », a-t-il confié.