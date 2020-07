Inter : Beppe Marotta assure qu'il restera à l'Inter

Alors que les rumeurs concernant un potentiel retour à la Juventus ne cessent de s’accroître ces dernières semaines, Beppe Marotta, le directeur sportif du club lombard a tenu à calmer le jeu et rassurer son monde quant à son avenir. Interrogé au micro de Skysport Italia, ce dernier a balayé la rumeur d’un quelconque départ. «C’est une fausse nouvelle, je suis lié à l’Inter, je suis bien à Milan et je travaille dans ce club.» Un travail qui dure depuis maintenant deux ans pour le directeur sportif qui demande du temps, qu’il n’a pas forcément.

«Je suis très motivé pour atteindre les objectifs de ce club. Je veux obtenir de bons résultats en apportant ma contribution, cela demande de la patience et c’est ce qui me manque le plus. Nous avons besoin de calme et de tranquillité d’esprit.» Une déclaration qui devrait rassurer les supporters Nerazzuri au visage bien triste ces dernières semaines, au vu des récentes contres-performances de leur équipe. En ce qui concerne le mercato estival, le natif de Lombardie demande de la patience pour ses nouvelles recrues qui ont besoin d’un temps d’adaptation selon lui, avant de finir et de botter en touche lorsque le nom de Lautaro Martinez a été évoqué.