FC Barcelone : Xavi va devoir mettre la main à la poche !

Il n'y a plus trop de doute à l'heure actuelle : Xavi Hernandez sera le prochain coach du FC Barcelone. L'ancien milieu de terrain catalan devrait prendre les commandes de son club de cœur dans un avenir plus ou moins proche. Quand exactement ? C'est la question que tout le monde se pose en Catalogne, d'autant plus qu'Al Sadd, employeur de l'ancien numéro 6 blaugrana, ne semble pas vouloir faciliter les choses.

Et ce n'est pas tout, puisque le FC Barcelone, dans une situation financière peu évidente, a également une marge de manœuvre limitée dans cette histoire. D'après Catalunya Radio, le Barça n'a aucune intention de verser le moindre euro au club qatari. Dans le cas où ce dernier demanderait une indemnité pour libérer l'ancien joueur de la Roja, c'est Xavi lui même qui devrait la payer !

Xavi va devoir régler son indemnité de départ

Une situation un peu ubuesque donc, puisque dans le cadre d'un transfert de joueurs comme de coach, c'est l'écurie acheteuse qui règle les différentes sommes à payer normalement. Reste maintenant à voir combien demandera Al Sadd, alors que certains médias catalans évoquaient une compensation d'un million d'euros à régler. C'est donc vraisemblablement Xavi qui devra sortir cet argent de sa poche.

De son côté, Mundo Deportivo dévoile qu'une expédition de dirigeants barcelonais fera le voyage au Qatar cette semaine, notamment parce que les dirigeants d'Al Sadd souhaitent négocier en face à face avec leurs homologues catalans. Ils réclameront notamment l'organisation d'un amical pour rendre hommage à celui qui est au Qatar depuis sept ans déjà, en tant que joueur puis coach. Affaire à suivre...