PSG : Manchester United refuse de négocier pour Paul Pogba

Les probabilités de voir Paul Pogba rejoindre le Paris Saint-Germain cet été s'amenuisent. En effet, selon les informations du Parisien, le milieu de terrain français devrait rester à Manchester United pour la saison à venir, les négociations étant interrompues par la probable arrivée de Lionel Messi. De plus, malgré des contacts entre le directeur sportif parisien Leonardo et l'agent du Red Devil Mino Raiola, l'affaire ne se conclura pas lors du mercato estival.

Pour le moment, Paul Pogba n'a pas encore prolongé avec le club mancunien et pourrait partir libre dès l'été prochain. Le Paris Saint-Germain pourrait bien tenter de le signer dans un an si les discussions du Français avec United ne s'avèrent pas concluantes. On aurait alors une autre recrue de classe européenne qui signerait au PSG après les arrivées libres de Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum ou encore Gianluigi Donnarumma ces dernières semaines.