Le Borussia Dortmund se régale de l’incroyable sauvetage de Niklas Süle devant Kylian Mbappé

Si le Paris Saint-Germain n’a pas réussi à s’imposer à Dortmund (1-1), c’est en grande partie à cause de l’incroyable manque d’efficacité offensive des attaquants franciliens. Mais un certain Niklas Süle y est aussi pour quelque chose. Le défenseur allemand du BVB a signé l’action du match à la 17e minute. Alors que Kylian Mbappé avait réussi à effacer le portier des Marsupiaux, le Bondynois pensait ouvrir le score dans le but vide.

C’était sans compter sur une intervention magistrale de Süle. Auteur d’un tacle glissé désespéré, l’ancien joueur du Bayern Munich a ainsi eu le réflexe de soulever sa jambe droite pour priver Mbappé d’un but tout fait (17e). Une action impressionnante et récompensée par un vacarme assourdissant du Signal Iduna Park. Après la rencontre, le héros du BVB est revenu sur cette action, non sans plaisir.

Une action de classe mondiale

« Au début, je pensais qu’il y avait hors-jeu. Vous pouvez tous jeter un petit œil à mon entrejambe (rires). D’une manière ou d’une autre, je lève le pied par réflexe. Je pense qu’il faut l’empêcher au préalable. On sait à quel point Mbappé est rapide. Je peux être rapide sur de longues distances, mais c’est difficile contre Mbappé. Je dois me laisser aller plus vite. Bien sûr, c’est bien qu’un arrêt aussi spectaculaire n’ait pas permis de porter le score à 0-1. Je pense que je peux faire mieux avant », a-t-il confié en zone mixte, avant d’être encensé par son coach Edin Terzic.

« Mbappé avait très peur que le ballon ne soit pas là. Nous sommes heureux de chaque tacle qui ressemble à ça. Il y en a eu quelques-uns dans ce stade, mais celui-ci est bien sûr exceptionnellement bon. C’est ce que j’ai dit : si vous faites une erreur au préalable, vous pouvez parfois rattraper cette erreur. Ça a préservé le 0-0 à ce moment-là. Niklas a fait ça, c’était de classe mondiale. Néanmoins, cela a compensé quelque chose, quelque chose que nous n’avions pas bien fait auparavant, et c’est de cela que je parle : il ne faudrait pas utiliser le tacle aussi souvent. Il s’agit de mieux résoudre les problèmes à l’avance afin que vous n’ayez pas à vous embêter aussi souvent que nous l’avons fait récemment. Il n’y a pas que nous, dans le football en général, qui prenons beaucoup de risques avec les tacles. C’était un tacle de classe mondiale et une belle action de Niklas Süle. » L’intéressé appréciera pendant que Mbappé est reparti de Dortmund en boudant.