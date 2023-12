PSG : Luis Enrique répond au boudeur Kylian Mbappé

Ce n’était pas brillant, mais Paris a su assurer l’essentiel. Dans un match qu’ils ont eu plusieurs fois l’occasion de tuer, les joueurs du Paris Saint-Germain se sont contentés du match nul face au Borussia Dortmund (1-1). Un scénario pas franchement surprenant. Après avoir réussi à égaliser par l’intermédiaire de Warren Zaïre-Emery, les hommes de Luis Enrique pensaient sans doute payer cher leur manque d’efficacité offensive.

La suite après cette publicité

Alors, quand l’AC Milan a inscrit son deuxième but à Newcastle, les Rouge et Bleu se savaient qualifiés. Au moment où le quatrième arbitre a affiché six minutes de temps additionnel, les Franciliens n’ont pas donc pas appuyé sur l’accélérateur pour gagner. Ils auraient pu le faire puisqu’une victoire leur garantissait une première place plus avantageuse en vue du tirage au sort des huitièmes de finale. Mais non. Une inaction qui a eu le don d’énerver Kylian Mbappé.

À lire

PSG : Warren Zaïre-Emery s’est fait voler un record

Luis Enrique se défend

Sur les images de Canal+, on a vu un Bondynois dans l’incompréhension et agacé. S’imaginait-il déjà tirer Manchester City ou le Real Madrid lundi prochain ? Toujours est-il qu’il a pris sa douche en deux minutes chrono, avant de foncer le premier dans le car du PSG, sans s’arrêter devant les médias. Une bouderie qui n’est pas passée inaperçue. Mais son entraîneur, Luis Enrique, n’est pas du genre à s’effacer. En conférence de presse, l’Espagnol a clairement défendu son choix de ne pas se ruer en attaque, rappelant au passage la série de vendanges de ses offensifs.

La suite après cette publicité

« C’est normal que les joueurs soient frustrés, on a eu 5 chances de marquer, 5 occasions très claires ! On serait un peu stupide de continuer à prendre des risques à la 85e minute avec la possibilité d’encaisser un but et d’être éliminé. Quand un joueur est frustré parce qu’il veut marquer plus de buts, c’est là que j’interviens en ayant une vue d’ensemble pour dire « oui on va gagner, mais sans prendre des risques excessifs ». Quand les émotions redescendent après le match, c’est le moment de valoriser que c’est une belle qualification. C’était le groupe le plus difficile de la compétition. Beaucoup auraient aimé nous voir morts, mais nous sommes bien vivants ». À bon entendeur…