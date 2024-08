OL : ça vire au cauchemar pour Gift Orban

Il était censé concurrencer Alexandre Lacazette l’hiver dernier. Recruté pour 14 millions d’euros l’hiver dernier en provenance de La Gantoise, l’attaquant nigérian Gift Orban (22 ans) n’a pas vraiment réussi son pari. Auteur de 16 apparitions pour 3 buts dont 1 seul en Ligue 1, celui qui s’était révélé à Stabaek n’avait pas suffisamment brillé aux yeux de son coach Pierre Sage qui lui a accordé un temps de jeu moyen de 36,5 minutes. Ambitieux à son arrivée, le natif de Benue avait étonné dans le vestiaire lyonnais par sa personnalité loufoque, mais pas vraiment par ses performances.

«Je pense que ça se passe bien pour lui. Il est assez marrant dans le sens où il dit beaucoup de choses au second degré. Je pense que pour les personnes qui ne l’ont pas cerné au début, ça paraissait un peu bizarre, mais en fait il a beaucoup d’humour. Il a faim de progression, il a envie d’aider l’équipe et de marquer beaucoup de buts. Il a ce côté-là en lui pour progresser et aider l’équipe à remonter au classement», notait d’ailleurs Alexandre Lacazette peu après son arrivée. Si on pouvait expliquait les performances décevantes du joueur par une période d’adaptation, cela commence à durer.

Une préparation ratée

Profitant de la présence d’Alexandre Lacazette aux Jeux Olympiques et l’arrivée tardive de Georges Mikautadze dans l’équipe lyonnaise, Gift Orban a eu le champ libre durant la préparation. Titulaire contre WSG Tyrol (3-2), St. Pauli (0-1) et le Torino (0-0), l’attaquant nigérian n’a pas marqué le moindre but. Il ne compte qu’une réalisation face à Chassieu-Décines (7-0), un club qui évolue en National 3. Un bilan assez décevant pour Gift Orban dont l’impact a été assez peu important, notamment lors des deux derniers matches contre St. Pauli et le Torino.

Entré en fin de match contre les Italiens, Georges Mikautadze a tout de suite impulsé un nouveau souffle aux Rhodaniens et cela pourra jouer contre le Nigérian. Avec George Mikautadze qui va rentrer tout doucement dans l’équipe et le retour d’Alexandre Lacazette après les Jeux Olympiques, Gift Orban n’aura plus trop le droit à l’erreur, notamment ce samedi en amical contre l’Union Berlin. Possible partant et brièvement évoqué du côté de Brest, l’attaquant nigérian est clairement dans le dur avec l’OL.