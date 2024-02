OL : Alexandre Lacazette détaille la personnalité loufoque de Gift Orban

En clôture de la 20e journée de Ligue 1, l’OL accueille l’OM, dimanche à 20h45. Présent en conférence de presse avant ce choc, Alexandre Lacazette est revenu sur les dernières heures agitées du côté de Lyon. Ambitieux sur le mercato hivernal, le club rhodanien a finalement vu l’opération Benrahma capoter sur le gong. En attendant de connaître le verdict des instances quant à ce couac, l’OL peut se consoler avec ses différentes recrues, dont Gift Orban.

Face aux journalistes, le capitaine lyonnais de 32 ans en a d’ailleurs dit plus sur la personnalité de son nouveau coéquipier alors que certaines sources évoquaient une intégration chaotique pour le buteur de 21 ans. «Je pense que ça se passe bien pour lui. Il est assez marrant dans le sens où il dit beaucoup de choses au second degré. Je pense que pour les personnes qui ne l’ont pas cerné au début, ça paraissait un peu bizarre, mais en fait il a beaucoup d’humour. Il a faim de progression, il a envie d’aider l’équipe et de marquer beaucoup de buts. Il a ce côté-là en lui pour progresser et aider l’équipe à remonter au classement», a ainsi avoué l’ancien joueur d’Arsenal.

