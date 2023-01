Le PSG enrage contre Anne Hidalgo et la mairie de Paris

La suite après cette publicité

Ce n’est plus un secret pour personne : QSI aimerait racheter le Parc des Princes, la mairie de Paris, moins. Interrogée dans Le Parisien ce samedi, la maire de Paris Anne Hidalgo est revenue sur ce dossier brûlant en indiquant, toujours avec fermeté, que l’enceinte n’était pas à vendre. «Très clairement, le Parc des Princes n’est pas à vendre. Et il ne sera pas vendu. C’est une position ferme et définitive. Il s’agit d’un patrimoine exceptionnel des Parisiens. Mais bien sûr qu’il faut accompagner le PSG dans son envie et son besoin de rénovation, d’augmentation de la capacité, de modernisation du Parc. Rappelons tout de même que le contexte est contraint. Une partie du stade se trouve sur le périph, donc on ne peut pas creuser.», a-t-elle déclaré.

Des propos qui n’ont pas laissé indifférent au sein du club parisien, alors que Nasser al-Khelaïfi a toujours clamé sa volonté et son engagement pour le rachat du stade. «Le PSG a déjà investi plus de 85 millions d’euros pour entretenir le Parc des Princes, et s’est engagé à investir 500 millions d’euros supplémentaires. Notre projet est d’offrir aux fans, et à tous les Parisiens, un stade performant afin de permettre au PSG de se développer et de jouer au plus haut niveau. Il est évident qu’un investissement aussi important ne sera réalisé par le PSG que si nous devenons les propriétaires du Parc des Princes », a rétorqué le club de la capitale dans Le Parisien, ce samedi. En décembre dernier, le président du PSG Nasser al-Khelaïfi avait déjà menacé dans L’Équipe de quitter le Parc des Princes, pas à la hauteur des ambitions d’un top club européen selon lui.

