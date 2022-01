Arsenal-Manchester City : les compositions officielles

Objectif : bien lancer 2022 ! Pour le compte de la 21e journée en Angleterre, Arsenal (4e) reçoit le leader Manchester City, avec l'ambition de prendre sept longueurs d'avance sur West Ham et de se rapprocher d'une qualification pour la Ligue des champions qui lui échappe depuis 5 saisons. Mais les Citizens, impressionnants de constance, restent sur dix victoires consécutives en Premier League.

La suite après cette publicité

Pour ce premier match de l'année, Mikel Arteta se passe toujours des services de Pierre-Emerick Aubameyang et propose un 4-2-3-1, avec le double-pivot Partey-Xhaka et le trio Saka-Odegaard-Martinelli en soutien de Lacazette. En face, Pep Guardiola compte sur Cancelo dans son 4-3-3, ce malgré l'agression du latéral portugais à son domicile. Laporte est en défense centrale. De Bruyne, Rodri et Bernardo forment la ligne du milieu, alors que le trio Mahrez, Jesus, Sterling est devant.

Les compositions d'équipes :

Arsenal : Ramsdale - Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney - Partey, Xhaka - Saka, Odegaard, Martinelli - Lacazette

Manchester City : Ederson - Cancelo, Dias, Laporte, Aké - De Bruyne, Rodri, Bernardo - Mahrez, Jesus, Sterling