Javier Pastore dévoile ses plans pour sa reconversion

Ancien joueur de Talleres, d’Huracan, de Palerme, du Paris Saint-Germain, de l’AS Roma, d’Elche et de Qatar Sports Club, Javier Pastore (34 ans) a caressé le cuir entre 2006 et 2023. Aujourd’hui, l’Argentin, qui se remet d’une opération à la hanche, n’a pas officiellement annoncé sa retraite, mais il ne se voit plus rejouer au haut niveau. En revanche, pas question de quitter le monde du football. L’ancien milieu de terrain aimerait devenir directeur sportif.

« J’ai beaucoup réfléchi, beaucoup, au cours de ces mois, j’ai parlé à de nombreuses personnes du milieu, des entraîneurs aux anciens coéquipiers qui ont quitté le club et exercent d’autres activités dans le football. En mai, je commencerai un cours de gestion de club, le rôle de directeur sportif me plaît davantage. Je préfère le rôle de directeur sportif. Je suis avec l’équipe et le club, je fais le lien. J’ai toujours aimé écouter et apprendre, je me vois plus proche du profil d’un manager que d’un entraîneur. L’entraîneur, aujourd’hui, a tout son temps occupé par mille tâches. Et aujourd’hui, je profite déjà de beaucoup de temps avec mes enfants, parce que je les ai éloignés d’eux pendant ma carrière. J’ai découvert comment profiter de leurs anniversaires, et je ne veux plus manquer ça. Je pense que le management permet d’avoir plus de temps pour soi. Et puis, je vais maintenant commencer des cours intensifs d’anglais, qui est la langue que je dois encore bien apprendre, en plus du français et de l’italien. Et peut-être que plus tard, je n’exclurai pas de faire un cours de coaching parce que peut-être que dans 10 ans, quand mes enfants seront grands, j’aurai envie de devenir coach », a-t-il confié à La Nacion.