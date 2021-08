Monaco-Shakthar : la réaction à chaud de Djibril Sidibé

Ce n'est pas le résultat escompté par l'AS Monaco, défait ce mardi soir en barrage aller de la Ligue des Champions à Louis II par le Shakhtar Donestk (0-1). Mais avec le nouveau règlement en vigueur en C1 instauré par l'UEFA, à savoir que les buts à l'extérieur ne comptent plus double en cas d'égalité, les Monégasques peuvent y croire en vue du match retour en Ukraine, mercredi prochain. Interrogé par RMC Sport à l'issue de la rencontre, Djibril Sidibé (29 ans) est lui loin d'avoir rendu les armes.

«C'était difficile, notamment les 20 premières minutes, on les a un peu trop respectés. On les a trop regardés. On est montés en régime, on a mis de l'intensité, on a gratté quelques ballons dans leur camp et on a eu quelques situations en seconde période, mais voilà, on y croit. On dispose d'un effectif de qualité. L'enchainement des matchs est aussi contraignant physiquement. Mais on est prêts, on ne cherche pas d'excuse. On va regarder ce qui n'a pas été pour aller chercher cette qualification,» a ainsi lâché le champion du monde 2018.