Real Madrid : Kylian Mbappé a fait taire tous ses détracteurs

Le Real Madrid accueillait le Deportivo Alavés, sur sa mythique pelouse du stade Santiago Bernabéu, dans le cadre de la 7e journée de Liga. Une rencontre que les Merengues ont su dominer et maîtriser (3-2) pour empocher trois précieux points dans la course au titre. Cette victoire permet en effet à la Casa Blanca de revenir à un petit point des Blaugranas qui recevront Getafe ce mercredi soir. Et pour cette affiche, Carlo Ancelotti alignait son quatuor magique, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr et Mbappé, qui démarrait une fois encore en position d’avant-centre. Une absence de rotation qui n’est pas passée inaperçue avec le calendrier surchargé des Merengues. Ce succès a tout d’une rencontre référence pour les troupes de l’entraîneur italien. Scruté depuis le début de saison pour ses moindres faits et gestes, les projecteurs étaient encore braqués sur Kylian Mbappé. Auteur d’une belle prestation, le Français devra néanmoins passer des examens médicaux pour évaluer sa douleur à l’ischio-jambier.

Au-delà de la victoire, il y a un vrai échantillon positif à retenir, sur lequel Carlo Ancelotti pourra s’appuyer dans les prochaines semaines pour consolider son projet tactique faramineux avec autant de talent offensif : « C’est très bien, en attaque, on s’en sort très bien. Pendant une heure, l’équipe a très bien joué, cherchant des opportunités de différentes manières, dans les transitions, filtrant les passes… L’équipe s’améliore, cela nous convient bien, le calendrier est très exigeant. Dimanche sera également très exigeant », a déclaré l’ancien coach du PSG et de l’AC Milan en conférence de presse. Si les victoires deviennent rapidement un quotidien banalisé au Real Madrid, certains doutes existaient quant à la capacité de Kylian Mbappé à s’intégrer au collectif avec Rodrygo, Vinícius Júnior et Jude Bellingham.

Une prestation XXL et une connexion huilée

Kylian Mbappé a marqué et pas sur pénalty, messieurs dames. C’est en effet à souligner, tant les critiques se faisaient nombreuses autour de l’attaquant français qui peinait à se montrer, de manière régulière sur une rencontre, efficace et réaliste devant les cages. Face à Alavés, il n’a pas fallu beaucoup d’occasions à l’ancien joueur du Paris Saint-Germain pour être décisif. Sur une percée axiale, Jude Bellingham a trouvé dans l’axe Vinícius Júnior devant la surface. Le Brésilien a décalé sur la gauche Kylian Mbappé dont le tir croisé à ras de terre a trompé Antonio Sivera. Le Français a néanmoins été signalé hors-jeu et le but a été refusé (22e). Voilà ce qui a néanmoins mis le capitaine des Bleus en confiance puisque moins de 20 minutes plus tard, Kylian Mbappé, qui a été servi par Federico Valverde, a merveilleusement bien joué l’une-deux avec Jude Bellingham en appuie pour se retrouver dans la surface, effaçant Moussa Diarra avant d’ajuster Antonio Sivera (40e).

Une belle action collective qui montre la connexion huilée entre Kylian Mbappé et les autres cadres de l’équipe, notamment Jude Bellingham : « Jude grandit, il a aidé Mbappé, il a fait un match très complet. Il doit s’habituer un peu plus au terrain, comme l’année dernière ». Et parmi les joueurs ayant inscrit le plus de buts après leurs 7 premiers matchs avec le maillot du Real Madrid en Liga au 21e siècle, le Bondynois est à la troisième marche du podium avec cinq réalisations derrière son coéquipier Jude Bellingham (6 buts) et la légende Cristiano Ronaldo (6 buts). Pour celles et ceux qui s’inquiétaient, Kylian Mbappé est en forme et a ainsi terminé un cinquième match consécutif en ayant trouvé le chemin des filets, affichant désormais un compteur de six buts et une passe décisive toutes compétitions confondues. Cette nouvelle belle performance lui permet de revenir à égalité d’Erling Haaland dans la course au meilleur buteur avec un club du Top 5 européen en compétition officielle en 2024.