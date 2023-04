Newcastle se positionne sur Marcelo Brozović

La suite après cette publicité

Après sa performance XXL face à Arsenal le week-end dernier (6-1), Newcastle a quasiment assuré sa place en Ligue des champions l’an prochain. Et pour réussir au mieux leur retour en coupe d’Europe, les Magpies ont déjà commencé les démarches pour préparer le mercato estival. Selon les informations de The Sun, Eddie Howe souhaite renforcer son effectif, notamment dans l’entrejeu. Et la recrue idéale pour le coach anglais est Marcelo Brozovic.

D’après le média anglais, l’actuel 3e de Premier League va faire une offre de 31 millions d’euros à l’Inter Milan. Mais le club britannique n’est pas tout seul dans la course pour recruter le milieu de terrain croate. Le FC Barcelone, Liverpool ou encore l’Atlético de Madrid seraient intéressés par le profil du joueur de 30 ans. Brozovic a rejoint les Nerazzurri en 2015 et reste l’un des meilleurs milieux de terrain du continent européen.

