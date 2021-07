Zlatan Ibrahimovic poste la photo du «vrai PSG»

À peine sacré champion d’Europe avec l’Italie, Marco Verratti est rentré en France pour se marier. Une cérémonie à laquelle ont été conviés plusieurs amis, dont quelques têtes ayant évolué avec le milieu de terrain au Paris Saint-Germain.

Et parmi les ex-Parisiens invités figurent Zlatan Ibrahimovic, Salvatore Sirigu, Javier Pastore et Ezequiel Lavezzi. Et Ibra n’a pas manqué d’immortaliser ce moment en postant une story sur son compte Instagram avec la légende « le vrai PSG », en référence aux joueurs arrivés au tout début de l’ère QSI.