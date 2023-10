OL : le président de la Métropole cartonne John Textor

L’heure est grave pour l’Olympique Lyonnais. Englué dans la zone de relégation depuis plusieurs semaines, l’OL ne parvient pas à décoller au classement avec seulement 3 points au compteur après 8 journées de championnat. Pire encore, le club rhodanien est toujours en quête d’un succès en Ligue 1 ! Conséquence, son début de saison catastrophique inquiète et suscite en parallèle des interrogations sur la gestion du club par John Textor. À ce titre, le président de la Métropole de Lyon et écologiste Bruno Bernard, fervent supporter des Gones depuis plusieurs années, n’a pas épargné l’homme d’affaires américain au moment de faire le point sur la situation actuelle plus qu’alarmante de l’OL sur les antennes de BFM Lyon.

«Je suis plus qu’inquiet de la situation de l’OL. Nous sommes dans une situation sportive catastrophique, avec de vrais risques de descendre en deuxième division. De plus, le nouveau propriétaire de l’OL a une politique illisible ! John Textor est arrivé en nous expliquant qu’il n’allait pas changer l’équipe dirigeante pendant trois ans et qu’il n’avait pas besoin d’un retour sur investissement rapide. Et que voit-on ? Jean Michel Aulas est débarqué rapidement et un peu brutalement. Et on est en train de vendre les bijoux de famille : OL Reign, les filles de l’OL, maintenant l’Arena et aussi les meilleurs joueurs. Tout cela n’est pas très lisible et je suis naturellement inquiet», a déclaré l’homme politique français.