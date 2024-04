Juventus : Massimiliano Allegri charge Dusan Vlahovic

Hier, la Juventus et le Torino se sont quittés dos à dos (0-0) dans le derby della Mole en Serie A. Les Bianconeri n’avancent plus en championnat, et l’entraîneur Massimiliano Allegri le sait bien. La Vieille Dame a pourtant eu les occasions pour remporter ce match, notamment Dusan Vlahovic, mais l’attaquant de 24 ans a manqué de lucidité dans le dernier geste. Le technicien italien a commenté la performance de ce dernier en conférence de presse.

«Vlahovic ? Ce soir, c’était une mauvaise soirée pour lui, vous voyez les occasions que Dusan ne crée pas. Il est jeune, c’est un avant-centre de surface de réparation, quand il sort, il protège et ouvre bien le jeu», a admis Allegri. Le Serbe est attendu au tournant sur la fin de saison.