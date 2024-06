Copa América : le Brésil étrille le Paraguay, la Colombie s’amuse face au Costa Rica

La Copa America se poursuivait cette nuit, avec deux matchs au programme : Paraguay-Brésil et Colombie-Costa Rica. Tenu en échec par le Costa Rica lors du premier match, le Brésil se devait de réagir face au Paraguay. C’est chose faite grâce à cette large victoire (1-4), portée par un doublé de Vinicius Jr (35e, 45+5e) notamment. Savinho (43e) et Lucas Paqueta (65e s.p.) sont les autres buteurs de la Seleção. Alderete avait réduit l’écart entre temps (48e), avant que son coéquipier Cubas ne soit exclu (81e). Cette victoire permet au Brésil de prendre la deuxième place (4 points), derrière la Colombie. Le Paraguay est d’ores et déjà éliminé avec aucun point inscrit.

La Colombie a, de son côté, gardé son fauteuil de leader grâce à sa large victoire face au Costa Rica (3-0). Luis Diaz a ouvert le score sur penalty (31e), avant que Sanchez (59e) et Cordoba (62e) n’alourdissent la marque. Avec six points engrangés sur six, la Tricolor a obtenu son ticket pour les quarts de finale de la compétition. De son côté, le Costa Rica (1 point) a encore un infime espoir pour se qualifier, mais il faudrait un concours de circonstances pour que cela arrive (une large défaite du Brésil et une large victoire du Costa Rica).