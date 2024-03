PSG : la sortie énigmatique de Luis Enrique sur l’avenir de Mbappé

Meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé va quitter les champions de France en titre à l’issue de la saison. Dans cette optique, nous vous révélions le 7 janvier dernier que l’ancien Monégasque avait décidé de rejoindre le Real Madrid en juin prochain. Pour autant, l’international français (77 sélections, 46 buts) n’a toujours pas officialisé la nouvelle. Face aux journalistes, le Bondynois préfère ainsi faire état de ses qualités de communicant.

Présent au micro de Prime Vidéo avant le choc qui opposera l’OM au PSG, ce dimanche soir en clôture de la 27e journée de Ligue 1, Luis Enrique se met d’ailleurs à rêver. Si le technicien espagnol a laissé planer le doute sur la présence de son protégé au coup d’envoi de ce Classique, il a par ailleurs confié qu’un retournement de situation faisait toujours partie de ses espoirs… «Pourquoi ce serait son dernier Classique ? J’ai toujours l’espoir qu’il change d’opinion», a ainsi lâché l’ancien coach du Barça.

Et d’ajouter : «il n’a rien annoncé encore, donc j’ai toujours espoir qu’il change d’opinion. Imaginez que nous gagnions les quatre titres cette saison et que Kylian décide de changer au dernier moment. Que sa place soit à Paris, pourquoi pas, nous verrons bien». Un discours bien différent des précédentes sorties médiatiques effectuées par l’architecte des Rouge et Bleu. Si l’espoir de voir Mbappé poursuivre l’aventure en terres parisiennes l’été prochain existe donc toujours pour Luis Enrique, ce scénario semble malgré tout improbable.

En attendant, l’Espagnol de 53 ans pourra s’appuyer sur le numéro 7 parisien face aux Marseillais. À moins qu’il ne décide, une nouvelle fois, de se passer des services de celui qui trône actuellement en tête du classement des buteurs. «Tout est possible dans la vie. Je suis conscient de l’importance du classique pour le club et les supporters. Je veux voir du spectacle, qu’on voit un beau match et surtout gagner contre notre éternel rival pour se rapprocher du titre. Je dois avoir une vision générale et je dois prendre des décisions. Je le ferai en fonction de ce que je pense être le mieux. Il y aura des gens qui ne seront pas d’accord, mais on veut être compétitif», a ainsi confié l’intéressé, ce samedi, en conférence de presse. Le flou règne encore et toujours…

