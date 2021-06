PSG : l'avenir de Mauricio Pochettino est scellé

La suite après cette publicité

Partira ? Partira pas ? Telle est la question que tous les supporters du Paris Saint-Germain se posent actuellement au sujet de l'entraîneur des Rouge et Bleu, Mauricio Pochettino. Car depuis plusieurs jours désormais, une rumeur prend de l'ampleur : le technicien argentin de 49 ans voudrait déjà quitter le club de la capitale française afin de retourner à Tottenham, en Angleterre. Celui qui a coaché les Spurs entre 2014 et 2019 souhaiterait même revenir du côté de Londres avec les pleins pouvoirs, et ce alors qu'il a rejoint Paris en janvier dernier.

Depuis, tout et son contraire se fait entendre concernant Mauricio Pochettino et son avenir. Leonardo, le directeur sportif du PSG, est en conséquence sorti du silence pour taper du poing sur la table et affirmer que le coach parisien ne bougerait pas du Parc des Princes cet été. « Pochettino a deux ans de contrat avec le PSG et on est très content », a ainsi lâché le dirigeant brésilien.

Mauricio Pochettino prolongé

Et ce mardi soir, le Telegraph dévoile une information allant dans le sens de Leonardo, qui a probablement sans le vouloir vendu la mèche. La raison ? Le très sérieux quotidien britannique explique qu'une option de prolongation de contrat de 12 mois a été levée récemment par le Paris SG. Ce qui veut dire que l'entraîneur argentin est désormais lié jusqu'en juin 2023 au club parisien, avec qui il avait initialement signé pour 18 mois, soit jusqu'en juin 2022.

Mais ce n'est pas tout. Le Telegraph assure qu'en interne, le Paris Saint-Germain est extrêmement confiant à l'idée que Mauricio Pochettino restera bel et bien l'entraîneur principal du club cet été et qu'il ne retournera donc pas sur le banc de Tottenham. Le président Nasser al-Khelaïfi se serait même entretenu avec le natif de Murphy, qui n'aurait à aucun moment fait part d'une quelconque intention de partir. Les deux hommes en auraient profité pour évoquer les plans sur le marché des transferts... Le PSG devrait donc pouvoir se concentrer sereinement sur le mercato estival à réaliser afin de pouvoir partir à la reconquête du titre de champion de France en 2021-2022, sans oublier l'objectif principal : la victoire finale en Ligue des Champions.