PSG : Mauricio Pochettino fixe ses conditions pour revenir à Tottenham

Et si la rumeur Mauricio Pochettino de retour à Tottenham était finalement plus qu'un simple bruit de couloir ? Depuis quelques heures, certaines informations circulent et font en tout cas état d'une envie exprimée par le technicien argentin du Paris Saint-Germain, celle de s'asseoir à nouveau sur le banc des Spurs en Angleterre, alors que les pensionnaires du Tottenham Hotspur Stadium l'auraient déjà contacté afin de lui soumettre cette éventualité.

Ce vendredi, As va dans ce sens et affirme que Daniel Levy, le président de Tottenham, a appelé à plusieurs reprises l'actuel entraîneur du club de la capitale française afin de le convaincre de rentrer au bercail, à Londres, où il a entraîné pendant 5 années (2014-2019). Le quotidien madrilène est formel : le coach de 49 ans n'est effectivement absolument pas contre l'idée de revenir à Tottenham, mais à n'importe quel prix.

Pochettino veut les pleins pouvoirs à Tottenham

A en croire les informations de As, Mauricio Pochettino espère déjà pouvoir parapher un contrat longue durée (au moins quatre ans) avec les Spurs, afin de s'inscrire dans un projet longue durée si cet incroyable come-back venait à se matérialiser. L'Argentin, dont le bail avec le PSG expire en juin 2022, veut également obtenir la garantie de ne plus être limogé en pleine saison, comme cela a été le cas le 19 novembre 2019. Mais surtout, Pochettino veut les pleins pouvoirs sportifs, une chose dont il ne peut pas jouir au Paris SG en raison de la présence de Leonardo en tant que directeur sportif. Quoiqu'il arrive, l'entraîneur du club ayant bouclé l'exercice 2020-2021 à la 2ème place de Ligue 1 est conscient qu'il sera difficile de se libérer de ses fonctions cet été.

Face aux nombreuses rumeurs relayées un peu partout à travers la planète football depuis de longues heures, Mauricio Pochettino a d'ailleurs pris la parole sur le site officiel du Paris Saint-Germain ce jeudi afin de clamer haut et fort son ambition : rester pour s'y imposer. « Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu être changées ou qui n'ont pas pu être développées par manque de temps. Mais je pense que toujours qu’avec cette manière de travailler, et avec le désir de pouvoir développer d'autres types d'idées sur le terrain, nous ferons de grandes choses dans l'avenir. Je pense que dans le football, on n'est jamais satisfait. Car la perfection n'existe pas.» La position officielle de celui qui est arrivé sur le banc du PSG le 2 janvier dernier est claire. Reste maintenant à savoir ce qu'il en est réellement en interne.