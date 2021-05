Mauricio Pochettino expose ses plans pour le PSG

Mauricio Pochettino fait décidément la une ce jeudi. En Angleterre, on évoque des discussions avec Tottenham et un possible retour chez les Spurs. Le coach ne serait d'ailleurs pas contre. En Espagne, on confirme l'information et on parle de tensions entre le coach argentin et le club de la capitale. C'est dans ce contexte particulier que le PSG a décidé de publier une interview donnée par son entraîneur au site officiel. Un entretien où il expose ses plans pour la suite avec Paris.

«Je suis content de la façon dont les joueurs se sont adaptés aux changements. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu être changées ou qui n'ont pas pu être développées par manque de temps. Mais je pense que toujours qu’avec cette manière de travailler, et avec le désir de pouvoir développer d'autres types d'idées sur le terrain, nous ferons de grandes choses dans l'avenir. Je suis bien sûr fier des efforts fournis par l'équipe, car nous sommes les seuls à savoir dans quel état se trouvait l'équipe et ce dont nous étions capables. Je suis content de tout ce que nous avons fait pour rester en vie jusqu'aux derniers jours dans toutes les compétitions (...) Je pense que dans le football, on n'est jamais satisfait. Car la perfection n'existe pas. Mais nous sommes toujours à la recherche de cette satisfaction qu’on ne trouve pas, parce que je crois toujours que le football vous met au défi chaque jour et que de saison en saison, il faut être toujours meilleurs. Et dans un club comme le Paris Saint-Germain, vous êtes obligés de penser que la perfection est accessible et que gagner est la seule option. Et pour un club comme le nôtre, il s'agit de gagner, gagner et gagner. Et revenir gagner. Cela demande une grande dépense d'énergie et de toujours avoir la certitude que la priorité c’est d'être professionnel et que les difficultés ou les obstacles sont toujours surmontables. Et c’est mon défi, d'imposer cette idée ici». Le coach se projette donc visiblement avec Paris, à moins que Tottenham ne parvienne à ses fins.