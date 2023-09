OL : grosse incertitude sur les deux cracks brésiliens voulus par John Textor

La suite après cette publicité

Propriétaire de plusieurs clubs (Botafogo, Crystal Palace, Olympique Lyonnais, Molenbeek), John Textor a trouvé un moyen assez simple pour renforcer ses équipes : faire naviguer les joueurs de ses écuries vers d’autres formations de la galaxie Eagle. C’est ainsi que Jeffinho a quitté Botafogo pour rejoindre l’OL et que Jeff Reine-Adélaïde et Youssouf Koné ont quitté les Gones pour bondir du côté de Molenbeek. Et ce n’est peut-être pas fini.

Depuis le mois d’août, la presse brésilienne assure que John Textor veut recruter deux cadres du Glorioso : le gardien Lucas Perri (25 ans) et le défenseur Adryelson (25 ans). Mieux, le 29 août dernier, Globoresporte affirmait que l’OL et Botafogo s’étaient mis d’accord sur les bases d’un coup double estimé à 14,5 M€ (8 M€ pour Perri et 6,5 M€ pour Adryelson) et qu’il ne restait qu’à convaincre les deux joueurs de rallier la capitale des Gaules. Depuis, les deux intéressés ne pipent mot, mais leur carrière commence à prendre un tournant intéressant.

À lire

OL : le gros coup de gueule de Sidney Govou

Perri confirme en Seleção, Adryelson y est presque

Appelé par Fernando Diniz lors du dernier rassemblement de la Seleção pour remplacer Bento (Athletico Paranaense), Perri a de nouveau été convoqué par le sélectionneur auriverde pour les rencontres face au Venezuela et l’Uruguay les 12 et 17 octobre prochains comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026. De son côté, Adryelson n’a pas été convoqué, mais Diniz a publiquement confirmé qu’il était dans son radar. « L’équipe de Botafogo est très bonne. Outre Perri et Adryelson, d’autres joueurs sont suivis. Pour l’instant, Adryelson n’a pas été appelé, mais c’est un joueur que l’on suit. Il fait une très bonne saison et il est sur notre liste, comme d’autres joueurs. » Et cette ascension commence à faire jaser au Brésil.

La suite après cette publicité

En effet, si les deux joueurs confirment leur montée en puissance et parviennent à intégrer durablement la Seleção, beaucoup se demandent si Botafogo a réellement bouclé leur transfert à l’OL. Face à la crise que traversent les Gones, la presse locale se demande en effet si Perri (sous contrat jusqu’en juin 2025) et Adryelson (sous contrat jusqu’en décembre 2025) ne garderaient pas le silence pour temporiser. Bien conscients de voir leur cote grimper, les deux joueurs attendent peut-être de voir si d’autres options plus clinquantes se présenteront s’ils continuent sur leur lancée. En revanche, si l’OL a bel et bien ficelé ce double transfert, Textor aura réalisé une excellente opération. À suivre.