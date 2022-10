C4 : l'OGC Nice domine Slovácko et prend provisoirement la tête du groupe D

À l'occasion de la troisième journée de l'Europa League Conference, l'OGC Nice se déplaçait sur la pelouse du FC Slovácko. Auteurs de deux nuls lors des deux premières rencontres, les Aiglons avaient pour ambition de s'imposer face aux Tchèques pour mettre la pression sur Cologne, leader du groupe D, qui affronte le Partizan dès 21 heures. Alignés en 4-4-2 avec Laborde et Pépé en pointe, les hommes de Lucien Favre débutaient parfaitement cette rencontre mais Pépé voyait sa tête s'écraser sur le poteau gauche de Nguyen (9e). Maître des débats, le Gym ne parvenait cependant pas à trouver la faille et restait muet à la pause (0-0). Au retour des vestiaires, les Niçois reprenaient leur entreprise et profitaient finalement d'une bourde de Nguyen pour prendre les devants...

Servi par Lemina, Pépé armait une frappe limpide depuis l'entrée de la surface de réparation et trompait le dernier rempart de la formation tchèque, coupable d'une terrible erreur en laissant filer le ballon entre ses jambes (0-1, 54e). Malgré un verre de bière reçu de la part du kop de Slovacko et sept minutes de temps additionnel, Marcin Bulka et les Aiglons conservaient leur avantage au score. Grâce à cette courte mais précieuse victoire (1-0), l'OGC Nice prend provisoirement la tête de la poule. Dans les autres rencontres de ce début de soirée, les Suédois de Molde se sont baladés contre les Shamrock Rovers (3-0). Tout comme Silkeborg, auteur d'un festival face au Steaua Bucarest (5-0). Quinzième de Premier League, West Ham s'est, de son côté, défait d'Anderlecht (1-0). À noter également les victoires de Pyunik contre le Žalgiris Vilnius (2-0) et de Ballkani à Sivasspor, dans les ultimes instants (4-3). Enfin, opposé au Dnipro, le club liechtensteinois de Vaduz n'a pu faire mieux qu'un match nul (2-2).

Tous les résultats de 18h45

Molde 3-0 Shamrock Rovers : Brynhildsen (10e, 49e) et Hussain (58e)

Pyunik 2-0 Žalgiris Vilnius : Juninho (44e) et Otubanjo (61e)

Silkeborg 5-0 FC Steaua Bucarest : Klynge (3e), Kusk (8e), Helenius (35e), Thordarson (58e) et Adamsen (72e)

Dnipro-1 2-2 Vaduz : Dovbyk (6e) et Pikhalyonok (78e) / Fehr (26e) et Gasser (47e)

KKS Lech Poznan 0-0 Hapoel Beer Sheva

Sivasspor 3-4 Ballkani : Ulvestad (1e) et Yesilyurt (76e, 90+1e) / Thaqi (20e), Dellova (31e), Korenica (66e) et Krasniqi (90+4e)

Anderlecht 0-1 West Ham : Scamacca (79e)

Slovácko 0-1 OGC Nice : Pépé (54e)