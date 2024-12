Ballon d’Or Africain : Achraf Hakimi et le Maroc sont choqués

Le 28 octobre dernier, Rodri a été sacré Ballon d’Or 2024. Une élection marquée par les polémiques autour du Real Madrid, qui n’a pas fait le voyage pour assister à la cérémonie à Paris après avoir appris que Vinicius Jr et Dani Carvajal ne seraient pas les heureux élus. Hier soir, le gala des CAF Awards n’a pas été marqué par un boycott des principaux nommés. En revanche, les résultats pour le titre de joueur africain de l’année 2024 ont fait jaser. C’est Ademola Lookman (Atalanta Bergame, Nigéria) qui a été sacré Ballon d’Or Africain. Ce n’était pas forcément une surprise puisqu’il a réalisé une belle année. Mais au Maroc, beaucoup estiment qu’Achraf Hakimi méritait de l’emporter. D’autant que certains médias annonçaient 48 heures avant le gala qu’il serait le grand gagnant.

Il faut dire qu’en 2024, le Lion de l’Atlas de 26 ans a porté haut les couleurs du pays lors de Jeux Olympiques (médaille de bronze) de Paris et la Coupe d’Afrique des Nations. En club, il a remporté le doublé Ligue 1-Coupe de France. De plus, il a été auteur d’un bon début de saison avec le Paris Saint-Germain (3 buts, 6 assists en 19 apparitions toutes compétitions confondues). Mais il n’a pas été couronné. Ce qui a fait réagir. Des proches du joueur, tels que Soufiane Rahimi et Rachid Benmahmoud, ont fait part de leur surprise sur les réseaux sociaux. La presse marocaine, elle aussi, est montée au créneau pour défendre l’ancien joueur du Real Madrid et du Borussia Dortmund. Dans les colonnes de Hespress, on est revenu sur les réactions après la victoire de Lookman.

Un "vol" pour certains

«Une large partie des supporters marocains ont exprimé leur surprise après que la star marocaine Achraf Hakimi, arrière droit du club français de football du Paris Saint-Germain, n’ait pas été couronné du Ballon d’Or africain lors de la cérémonie des CAF Awards 2024 (…) Les supporters marocains avaient exprimé leur grand optimisme quant au fait qu’Hakimi serait le cinquième Marocain à remporter ce prix de l’histoire, avant que tout le monde ne soit surpris lorsque Lookman a été sacré meilleur joueur du continent africain, après son un éclat remarquable au cours de l’année en cours, et le leadership de la brigade Gian Piero Gasperini. L’Aigle nigérian a inscrit un « triplé » contre le Bayer Leverkusen en Allemagne en finale de Ligue Europa.»

En revanche, le ton s’est durci dans les colonnes d’Al mountakhab. «Pour la deuxième fois, l’Afrique vole le Ballon d’Or à deux lions au Maroc», a titré la publication marocaine ce mardi, avant de développer sur le sujet : «le comité technique de la Confédération africaine, chargé de choisir le meilleur joueur d’Afrique, continue de voler, voire d’improviser, car pour la deuxième fois consécutive il favorise son injustice envers les Lions du Maroc (… ) Beaucoup de ceux qui ont assisté à la cérémonie de remise des prix à Marrakech ont été étonnés. Il y en a un qui a d’ailleurs explosé de colère et a crié que la star internationale, Achraf Hakimi, méritait le prix du meilleur joueur africain de l’année.»

Hakimi était sous le choc

Le média marocain poursuit : «nous ne savons pas quels sont les critères selon lesquels ce Lokman a été choisi (…) Tandis qu’Achraf a remporté le championnat de France et la Coupe de France, la médaille de bronze aux Jeux olympiques de France. Il est également constamment sélectionné dans toutes les équipes internationales idéales. Ni Lookman, ni Osimhen, qui a volé l’année dernière le Ballon d’or au gardien international Yassine Bounou, qui a remporté des titres pour lesquels le meilleur buteur du Nigeria n’est toujours pas nommé (…) En effet, le dicton "la douceur de l’Afrique, c’est son improvisation et son hasard" est vrai, et le Maroc et la Fédération Royale Marocaine de Football doivent reconsidérer la réception et l’organisation des récompenses de la CAF dans notre pays, tant que la Confédération Africaine ne respectera pas elle-même que le premier à récompenser est celui qui mérite la récompense.»

Dans un autre article, Al Mountakhab a également indiqué que le joueur du PSG y croyait et a été très choqué. D’autant qu’il a reçu des informations plutôt positives avant la cérémonie. «Hakimi a été invité à assister à la cérémonie de la CAF en raison d’un grand pourcentage de chance de couronnement. Les nouvelles que nous avons reçues ont confirmé qu’il y avait eu un appel à Achraf Hakimi pour lui dire qu’il y avait une bonne nouvelle et qu’il devait venir à Marrakech, et Hakimi s’est effectivement réuni avec sa mère, son frère et le président du club du Paris Saint-Germain (…) Lookman a dit qu’il ne croyait pas lui-même qu’il était le propriétaire du Ballon d’Or après le nom d’Achraf Hakimi ait été scandé. Achraf Hakimi a quitté la salle de concert sous le choc, tenant sa mère par la main comme s’il lui disait (…) Ici s’est terminé l’histoire du vol et de l’enlèvement du Ballon d’Or d’Achraf Hakimi.» Un joueur qui peut compter sur le soutien de son pays, bien décidé à le défendre.