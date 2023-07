Dortmund : l’arrivée de Felix Nmecha est imminente !

Le Borussia Dortmund est en passe de boucler une deuxième signature en ce début de mercato estival ! Après Ramy Bensebaini, arrivé libre de tout contrat en provenance du Borussia Mönchengladbach, Felix Nmecha est en bonne voie pour venir à son tour garnir l’effectif des Marsupiaux d’après Sky Sports Germany.

Les négociations entre le VfL Wolfsburg et le vice-champion d’Allemagne pour l’international allemand sont entrés dans leur phase finale, seuls quelques derniers détails restent à régler. Le milieu offensif de 22 ans (30 apparitions, 3 buts et 5 passes décisives en Bundesliga avec les Loups cette saison) devrait, sauf rebondissement de dernière minute, s’engager sur le long terme (juin 2028) avec les pensionnaires du Signal Iduna Park contre un chèque estimé entre 30 et 32 millions d’euros, bonus compris.

