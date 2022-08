L'OGC Nice tente le coup Nicolas Pépé !

Si vous avez suivi l'actualité de l'OGC Nice ces dernières semaines, vous aurez aisément compris ce que recherchent les dirigeants azuréens : du renfort dans le secteur offensif. Mikhaïlo Mudryk, Bamba Dieng ou encore Edinson Cavani et Moise Kean, autant de noms qui ont été associés aux Aiglons.

Menée par Dave Brailsford, la direction sportive veut frapper un grand coup. Et c'est désormais grâce à Arsenal qu'elle espère le réaliser. En effet, selon nos informations, l'OGC Nice souhaite récupérer Nicolas Pépé sous la forme d'un prêt. L'Ivoirien joue désormais les utilités chez les Gunners, qui lui préfèrent le virevoltant Bukayo Saka.

Nice a besoin d'un ailier percutant

Pas utilisé depuis la reprise de la Premier League, Pépé semble destiné à un rôle de remplaçant, trois ans après avoir été vendu à Arsenal pour la somme de 80 M€. Dès lors, son agent est à l'écoute de potentielles offres et celle de Nice a retenu son attention. Un rendez-vous a déjà eu lieu et Nicolas Pépé serait intéressé par l'idée d'un retour en Ligue 1.

Il avait laissé à notre championnat l'image d'un joueur en état de grâce lors de la saison 2018-2019, avec 22 buts et des performances exceptionnelles. S'il n'a pas su rééditer la même chose avec Arsenal, il pourrait donc venir se relancer du côté de Nice, qui trouverait là un ailier percutant et plus efficace que Calvin Stengs, en difficulté.