Manchester United pense à João Félix

En manque de temps de jeu avec l'Atletico de Madrid, João Félix serait (23 ans) actuellement à la recherche d'une porte de sortie, lui qui est lié au club espagnol jusqu'en 2027.

Et, selon la Cadena SER, Manchester United ne serait pas insensible au jeune attaquant portugais qui pourrait, dans les semaines à venir, être contacté par les dirigeants du club mancunien en vue d'un futur transfert. Un dossier chaud de plus qui pourrait fortement animer un mercato hivernal qui s'annonce d'ores et déjà bouillant.