La sélection allemande veut chiper… Mathys Tel à la France

Depuis le début de saison, Mathys Tel promène une décomplexion désarmante à chacune de ses entrées avec le Bayern Munich. Déterminant et renversant lorsque Thomas Tuchel fait appel à lui (6 buts et 1 passe décisive en 292 minutes), le joueur formé au Stade Rennais scotche son lot d’observateurs en Allemagne, à commencer par le directeur sportif de la Fédération, Rudi Völler, qui a déjà étudié la possibilité de… naturaliser le joueur.

«Bien sûr, c’est un grand attaquant. On pourrait certainement l’essayer. Mais en fin de compte, c’est le joueur lui-même et sa famille qui décident (d’une naturalisation ou non). Les racines sont très françaises. Nous savons tous que nous n’avons pas beaucoup d’attaquants de haut niveau en Allemagne. Il faut en tirer le meilleur», a-t-il déclaré dans l’émission Bild TV. Pour arriver à ses fins, Völler devra toutefois faire preuve de patience. Au regard de ce qu’indique la législation de la FIFA, il faudrait que Tel soit en mesure de justifier une présence sur le territoire d’au moins cinq ans pour répondre aux critères. Dans ce cas de figure, l’attaquant de 18 ans devrait attendre 2025 pour réclamer un passeport allemand, et 2027 pour intégrer la sélection. Autant dire qu’il devrait cumuler plusieurs apparitions en Bleus d’ici là…