LOSC-PSG : Gianluigi Donnarumma n'est pas totalement satisfait

Le PSG a encore frappé en Ligue 1. Après avoir étrillé Clermont puis Montpellier, le club de la capitale s'est baladé sur la pelouse de Lille (7-1) ce dimanche, en clôture de la 3ème journée du championnat de France. Malgré un récital offensif, Gianluigi Donnarumma n'a pas réalisé de clean-sheet contre les Dogues. Ce qui a eu le don d'agacer le portier italien.

« Je suis très content, on a pris beaucoup de plaisir, mais je ne suis pas content d'avoir pris ce but. Le plus important, c'est d'avoir gagné, on a bien joué, on a produit du beau football. On a très bien joué offensivement et défensivement. On a montré un grand football. On travaille bien, ça se ressent sur le terrain », a ainsi confié Donnarumma au micro de Prime Video.