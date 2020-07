PSG : les trois dossiers périlleux que doit gérer Leonardo

Le Paris Saint-Germain va vivre une drôle de fin de saison. Contrairement aux autres grosses écuries du Vieux Continent, le club de la capitale n'a pas pu reprendre le championnat, et a donc un énorme break de plusieurs mois avant le retour de la Ligue des Champions qui se disputera au Portugal lors du mois d'août. Et avant ça, le champion de France va disputer ses deux finales, de Coupe de France le 24 juillet face à l'ASSE puis celle de Coupe de la Ligue BKT contre l'OL le 31 juillet.

Si Thomas Tuchel et son staff sont face à un challenge inédit pour préparer du mieux possible les joueurs dans ce drôle de contexte, dans les bureaux on s'active déjà. Avec le mercato forcément, puisque Leonardo a bien l'intention de renforcer l'équipe, même si le contexte financier fait que les grosses opérations seront rares, une fois que le cas Mauro Icardi a été réglé. Mais ce n'est pas tout, puisque comme l'explique L'Equipe, le directeur sportif brésilien va devoir avancer sur trois dossiers chauds qui concernent trois cadres.

Le clan Mbappé n'est pas pressé de prolonger

Le premier n'est autre que Kylian Mbappé. C'est le dossier prioritaire pour le club. Si les négociations ont été ouvertes en octobre, avec un Paris Saint-Germain qui fait tout pour que ça débouche sur un accord rapidement, du côté du Bondynois et de son entourage, on ne semble pas forcément pressé de parapher un nouveau contrat. Son bail actuel expire en 2022, et depuis des mois voire des années déjà, on évoque un intérêt prononcé du Real Madrid pour ses services.

Comme pour le Français, le contrat de Neymar expire aussi en 2022. Mais là, il n'y a pas encore eu de passage à l'action. Une première rencontre devait avoir lieu avant le confinement, mais pour les raisons qu'on connaît, ça sera pour plus tard. La volonté de la star brésilienne reste assez floue qui plus est. Enfin, il y a aussi le cas Angel Di Maria. L'Argentin de 32 ans veut rester, et son contrat prend fin en 2021. Mais le joueur a "déjà" 32 ans, et les prolongations de trentenaires restent toujours un sujet fâcheux pour le directeur sportif brésilien, qui pourrait être réticent à lui offrir un nouveau contrat. Affaire(s) à suivre donc...