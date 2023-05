Tottenham : nouveau rebondissement dans le dossier Julian Nagelsmann

La suite après cette publicité

Toujours en quête d’un nouvel entraîneur depuis le renvoi d’Antonio Conte en mars, Tottenham multiplie les pistes sans pour autant se montrer concret sur le marché. Si Ryan Mason a récemment été parachuté pour succéder à Cristian Stellini, comme lors du départ de José Mourinho il y a deux ans, l’Anglais devrait de nouveau céder sa place… Mais peut-être plus à Julian Nagelsmann comme ce fut longtemps pressenti.

En effet, le tabloïd The Telegraph indique ce mercredi que la piste menant à l’Allemand se serait refroidie en raison de l’incertitude autour du poste de directeur sportif. Très apprécié par Fabio Paratici, qui s’est récemment retiré de son poste en raison de son interdiction d’exercer, Nagelsmann ne bénéficierait plus de la même immunité auprès du président londonien, Daniel Levy. La publication britannique précise qu’Arne Slot, l’actuel entraîneur du leader néerlandais, Feyenoord, serait une piste sérieusement étudiée par les Spurs, et nettement moins coûteuse que celle de l’ancien technicien du Bayern Munich.

