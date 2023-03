Tottenham vire Antonio Conte après son coup de sang

La suite après cette publicité

Le coup de sang de trop pour Antonio Conte. Sans grande surprise, la tendance de ces derniers jours s’est confirmée ce dimanche. Daniel Levy, le président de Tottenham, a pris la décision de se séparer du technicien italien de 53 ans, dont le contrat courait pourtant jusqu’en juin prochain dans le nord de Londres.

« Nous pouvons annoncer que l’entraîneur principal Antonio Conte a quitté le club d’un commun accord. Nous avons atteint la qualification pour la Ligue des Champions lors de la première saison d’Antonio au club. Nous remercions Antonio pour sa contribution et lui souhaitons bonne chance pour l’avenir », indique le communiqué des Spurs pour annoncer la nouvelle à tout le monde.

Le craquage de trop pour Antonio Conte

Si Tottenham s’est fait sortir en 8e de finale de la Ligue des Champions par l’AC Milan et n’est plus en course non plus en FA Cup, la situation sportive de l’écurie londonienne n’était pas catastrophique en championnat, loin de là. Les Lilywhites, bien que menacés par Newcastle, qui compte deux matchs en moins, occupent la 4e place de Premier League. Mais le nul concédé à Southampton (3-3), le 18 mars dernier avant la trêve internationale (Tottenham menait 3-1 à 15 minutes de la fin) aura été le point de bascule.

Car dans la foulée de ce résultat aussi frustrant que décevant sur la pelouse de la lanterne rouge de Premier League, et alors que Tottenham pouvait provisoirement monter sur le podium du classement, Antonio Conte a littéralement craqué et dézingué à tout va en conférence de presse. Ses joueurs, son président, le club de Tottenham en lui-même… tout le monde en avait pris pour son grade. L’ancien sélectionneur de l’Italie avait notamment qualifié ses hommes d’« égoïstes » et rappelé que les joueurs n’étaient « pas habitués à jouer pour quelque chose d’important. »

L’avenir des Spurs reste flou

Malgré une discussion avec son président, au cours de laquelle il avait notamment assuré que ses propos visaient surtout Harry Kane et ses partenaires et non pas le club en lui-même, ni son histoire, Antonio Conte n’aura donc pas survécu à cette nouvelle sortie médiatique fracassante. Reste à connaître la suite des événements pour les Spurs. « Cristian Stellini prendra en charge l’équipe en tant qu’entraîneur principal par intérim jusqu’à la fin de la saison, et Ryan Mason en tant qu’entraîneur principal adjoint », ajoute Tottenham dans son communiqué.

Ryan Mason avait déjà assuré l’intérim après le départ de José Mourinho et avant l’arrivée de Nuno Espirito Santo. Pour la suite, des noms comme Mauricio Pochettino, Mickael Carrick, Brendan Rodgers, Roberto De Zerbi ou encore Luis Enrique ont depuis été cités par la presse anglaise comme potentiels successeurs de Conte. Julian Nagelsmann fraîchement viré par le Bayern Munich est aussi sur cette liste.