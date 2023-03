Tottenham a déjà 7 noms pour remplacer Antonio Conte

La suite après cette publicité

Antonio Conte a passé l’hiver. Mais le technicien italien ne devrait pas rester très longtemps en poste au printemps. En effet, Tottenham a décidé de se séparer de lui. Quatrième de Premier League, le club londonien est malgré tout déçu des résultats et du jeu proposé par l’ancien coach de la Juventus. Mais c’est surtout son attitude qui a déplu aux têtes pensantes des Spurs. Lâché par une bonne partie de ses joueurs, Conte s’est définitivement mis à dos Daniel Levy et ses équipes après son incroyable sortie médiatique de ce week-end.

Conte a réglé ses comptes

Après le match nul contre Southampton (3-3), il a vrillé. «Le problème, c’est que nous avons montré que nous ne sommes pas une équipe. Nous sommes 11 joueurs. Je vois des joueurs égoïstes. Je vois des joueurs qui ne veulent pas s’entraider, ne jouent pas avec le cœur. Mais ici, nous y sommes habitués depuis longtemps. Le club a la responsabilité du marché des transferts, les entraîneurs viennent ici et ont la responsabilité. Et les joueurs ? Les joueurs ? Où sont les joueurs ? Jusqu’à présent, j’essaie de cacher la situation. Mais il reste 10 matchs. Les gens pensent que nous pouvons nous battre ? Se battre pour quoi ? Avec cette attitude, cet esprit, cet engagement. Pour la septième ? La huitième place ? Je suis vraiment contrarié.»

Il avait ensuite ajouté quand les journalistes lui ont dit que ses déclarations feraient grand bruit. « Excuses. Excuses. Excuses. Essayez de les protéger à chaque fois. Bah. Allez, allez. Nous sommes des professionnels. Le club nous a payé beaucoup d’argent, les joueurs reçoivent de l’argent. J’ai reçu de l’argent. Pas pour trouver des excuses. Ils sont habitués ici. À ne pas jouer pour quelque chose d’important. Ils ne veulent pas jouer sous pression. L’histoire de Tottenham est la suivante : 20 ans que le propriétaire est là et ils n’ont jamais rien gagné. Pourquoi ? » Cette sortie coup de poing lui a coûté son poste puisque Levy a décidé de le virer.

Tottenham a déjà des idées pour le remplacer

Pour le remplacer, les Spurs ont déjà des noms en tête. Sept plus exactement selon le Telegraph. On retrouve Thomas Tuchel, libre depuis son départ de Chelsea. Le média britannique indique d’ailleurs que le président de Tottenham aime récupérer d’anciens coachs des Blues comme il l’a fait avec Mourinho et Conte. Il ne serait donc pas étonnant qu’il tente le coup Tuchel. Faire revenir Mauricio Pochettino, sans club depuis la fin de son aventure au PSG, est aussi envisagé selon le média anglais. Le contact n’a jamais été rompu entre Lévy et l’Argentin, qui présente l’avantage de bien connaître la maison et de plaire aux supporters.

Les noms de Roberto De Zerbi (Brighton) et de Brendan Rodgers (Leicester) sont cités. Mais difficile de les voir arriver avant cet été. Le Telegraph mentionne aussi les paris Michael Carrick (Middlesbrough) et Ange Postecoglou (Celtic). Enfin, le média anglais lie aussi Luis Enrique à Tottenham. Le coach espagnol est en quête d’un nouveau challenge depuis son départ de la Roja. Annoncé au Brésil, il n’a jamais caché qu’il aimerait reprendre un club. Le casting est donc ouvert à Londres où Daniel Levy devra trouver un nouvel homme fort pour mener le projet du club.