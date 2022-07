Mamadou Sarr va signer pro à l'OL

Un nouveau cadre de l'équipe lyonnaise victorieuse en Coupe Gambardella s'apprête à signer pro à l'OL. Selon nos informations, Mamadou Sarr (16 ans) est sur le point de parapher un premier contrat professionnel avec son club formateur. Défenseur central capable de dépanner en sentinelle, Sarr a connu une saison 2021-22 incroyable entre la victoire en Coupe Gambardella et le titre de champion d'Europe U17 avec la France.

S'il n'a pas participé à la finale pour cause de commotion, il est l'un des piliers défensifs des Bleuets et a disputé tous les autres matches de la compétition. Sauf énorme retournement de situation, Mamadou Sarr (16 ans), qui n'est autre que le fils de l'ancien international sénégalais du RC Lens Pape Sarr, va donc poursuivre l'aventure avec son club formateur qui va réaliser un joli coup en parvenant à conserver son jeune roc défensif qui était apprécié par d'autres clubs français et européens.