Manchester City : Kevin du Bruyne prend une décision capitale pour la suite de sa carrière !

Malgré une carrière immense avec Manchester City, qui l’a vu inscrire 105 buts et distribuer 173 passes décisives sous le maillot des Skyblues, Kevin de Bruyne n’est plus utilisé que comme un joueur de rotation par Pep Guardiola. Face à ce changement de statut et alors que son contrat s’achève au mois de juin, le milieu offensif belge a pris la décision d’accepter sur le long terme ce rôle de remplaçant qui lui a été alloué.

Selon le Daily Mirror, De Bruyne souhaite rester à City au-delà de la fin de son contrat et signer une prolongation, mais il aura 34 ans quelques jours, et le club devra prendre une décision importante quant à savoir s’il doit continuer l’aventure avec son milieu de terrain, qui touche presque deux millions d’euros par mois. Si kevin de Bruyne reste un Cityzen, ca ne sera pas à tout prix.