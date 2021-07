Le message d'adieu de Martin Odegaard à Arsenal

Ce n'était pas vraiment une surprise mais Martin Odegaard ne restera pas à Arsenal. Les Gunners ont annoncé, le 3 juin dernier, le départ du milieu de terrain de 22 ans, prêté par le Real Madrid au cours des 6 derniers mois de la saison 2020-2021. L'international danois (2 buts et 2 passes décisives en 20 matchs avec Arsenal), a fait ses adieux publiquement ce samedi au club londonien par le biais d'un message posté sur les réseaux sociaux.

«Merci beaucoup pour ces 6 mois. Mon temps avec la famille Arsenal occupera toujours une place spéciale dans mon cœur. Je tiens à remercier tout le monde dans et autour du club pour la façon dont vous m'avez fait sentir comme un membre de la famille depuis le premier jour. Un merci spécial aux fans, même sans vous les gars au stade pendant la majeure partie de la saison, je vous ai senti avec moi à tout moment. Un grand merci au boss et à son équipe pour tout ce que j'ai appris pendant mon séjour. Merci également à tous mes coéquipiers pour ces bons moments sur et en dehors du terrain. Vous allez tous me manquer. Merci, famille des Gunners. Toujours dans mon cœur», a ainsi écrit Martin Odegaard sur son compte Instagram.