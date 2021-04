Thimothée Lo-Tutala, l'autre gardien frenchy très demandé de Tottenham

La suite après cette publicité

Capitaine et dernier rempart des moins de 18 ans de Tottenham, Thimothée Lo-Tutala (18 ans) impressionne. Le gardien de but, né à Gonesse, dirige la 3e meilleure défense de la poule sud de Premier League U18. Solide sur ses appuis et performant sur sa ligne, le jeune homme a déjà connu les joies des séances d'entraînements avec les professionnels.

Ce sont Mauricio Pochettino et son entraîneur des gardiens Toni Jimenez, aujourd'hui au Paris SG, qui avaient invité le jeune homme, parti très tôt vivre en Angleterre avec sa famille, à l'étage supérieur. José Mourinho, lui aussi, l'a convié à plusieurs sessions depuis son arrivée. Chez les Spurs, tout le monde est conquis. En France, aussi.

Ça s'agite déjà en coulisse

L'encadrement de l'équipe de France des moins de 18 ans avait en effet prévu de le convoquer pour ses deux derniers rassemblements. Mais les règles sanitaires en vigueur l'ont finalement poussé à ne sélectionner que des éléments évoluant en France. Partie remise, sans doute, au vu des qualités du portier et de l'agitation qui règne autour de lui alors que son bail en Angleterre expire en juin.

Si Tottenham a transmis une première offre de prolongation, d'autres écuries se font pressantes. Selon nos informations, de gros clubs en Ligue 1 et en Eredivisie se sont positionnés. Thimothée Lo-Tutala et ses conseillers prennent de le temps d'étudier les meilleures options pour la suite de sa carrière qui s'annonce déjà très prometteuse.