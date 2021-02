Bétis-FC Barcelone : les compositions probables

La suite après cette publicité

Après les victoires du Real Madrid (2-1 à Huesca) et du Séville FC (3-0 contre Getafe), le FC Barcelone doit suivre le rythme. Mais cela ne s'annonce pas facile pour les Blaugranas ce soir (21h) avec un déplacement chez le 7e de la Liga, le Bétis. Les Sévillans, après un début de saison compliqué, sont revenus ces dernières semaines dans la course à l'Europe et comptent bien poursuivre leur série de 5 matches sans défaite en championnat.

Pour cela, selon Mundo Deportivo, ils devraient aligner un 4-2-3-1 classique de Pellegrini avec Nabil Fekir en meneur de jeu derrière Loren. Mandi devrait aussi être titulaire en défense centrale. Du côté du FC Barcelone, ce sera aussi du classique avec un 4-3-3 et une attaque qui réjouit les supporters français puisque Griezmann et Dembélé devraient être alignés aux côtés de Lionel Messi. Clément Lenglet sera aussi dans le XI en défense centrale.