FC Barcelone : Ronald Koeman rend également hommage à Lionel Messi

En plus des messages des anciens coéquipiers sur les réseaux sociaux, l'entraîneur du FC Barcelone Ronald Koeman a tenu à rendre hommage à son ancien joueur, parti libre de tout contrat après l'annonce de la non-prolongation par le Barça. Le Néerlandais a entraîné le sextuple Ballon d'Or durant seulement une saison, durant laquelle ils auront remporté ensemble une Coupe du Roi et été finalistes de la Supercoupe d'Espagne.

Il est encore difficile de se dire que tu ne joueras plus pour le FC Barcelone. Merci pour tout ce que tu as fait pour le club Leo. J'ai vraiment apprécié la saison où nous avons travaillé ensemble. Je suis impressionné par ton éthique de travail et ton désir de gagner, a-t-il déclaré sur son compte Twitter.